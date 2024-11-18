Afyonkarahisar’da cezaevindeki kocasını ziyaret ettikten sonra dönüş yoluna geçen kadın, kullandığı otomobilin pancar yüklü tırla çarpışması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, geçtiğimiz 14 Kasım da Afyonkarahisar-Konya yolu üzerin Cezaevi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. (43) isimli kadın cezaevinde bulunan kocasının görüşüne geldikten sonra 03 AGL 961 plakalı otomobiliyle dönüş yoluna geçti. H.Ö.’nün kullandığı araç H.Z., idaresindeki pancar yüklü 03 UN 607 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın ardından H.Ö., ağır yaralı olarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alan talihsiz kadın dün gece hayatını kaybetti.

Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.