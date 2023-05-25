Zonguldak’ta cezaevinde yangın tatbikatı ekipleri harekete geçirdi.

Kdz. Ereğli İlçesinde A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan yangın ihbarı üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar ekipleri şaşkınlıkla izledi. Olayın tatbikat olduğunun anlaşılması üzerine vatandaşlar rahat bir nefes alırken 20 dakika süren tatbikatta ekipler yaşanabilecek olaylara karşı aldığı önlemleri test etmiş oldu.