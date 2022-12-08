Eskişehir Akpınar Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi içindeki 3 bin 348 metrekarelik alana 8 derslikli anaokulu binasının yapılması için protokol imzalandı.

Eskişehir Akpınar Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi içindeki 3 bin 348 metrekarelik alana 8 derslikli anaokulu binasının yapılması için protokol imzalandı.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 9 Mart 2020 tarihinde imzalanan Eğitim ve Öğretim İşbirliği protokolü çerçevesinde, Eskişehir’deki cezaevinde annelerinin yanında kalan çocuklara anaokulu imkânı sağlanması için harekete geçildi. Odunpazarı ilçesine bağlı Akpınar Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi içerisindeki 3 bin 348 metrekarelik alana 8 derslikli anaokulu binasının yapılması için Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İl Millî Eğitim Müdürü Pervin Töre görüşmede bulundu. Yapılan görüşmede binanın yapımına başlanması için protokol imzalandı.