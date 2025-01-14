Kocaeli’de internetten cezaevi şartlarını, kadın cinayetleri ve cezalarını araştırdıktan sonra eski eşini öldüren sanık hakkında karar çıktı. Sanık, eski eşinin kendisini aldattığı için olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa, iyi hal ve tahrik indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay, 4 Ocak 2024 yılında Abdi İpekçi Mahallesi 152/1 sokak üzerinde meydana geldi. Şefik K., 2 yıl önce boşandığı eşi Tülay Dağaşan’a (44) tabanca ile 5 el ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Şefik K. ise aracına binerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şefik A., olay gecesi polis ekiplerine teslim oldu. Yerel televizyonun reklam departmanında çalışan Tülay Dağaşan’ın eski eşinden defalarca tehdit aldığı ve 2 çocukları olduğu öğrenildi.

Kasten öldürme suçunun cezasını araştırmıştı, savcı ağırlaştırılmış müebbet talep etti

Şefik K. hakkında açılan davanın duruşması Gebze 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya sanık Şefik K., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrar etti. Mütalaada, sanık ile eşinin 2 yıl önce boşandıkları, evli oldukları dönemde aralarında aldatma meselesi sebebiyle tartışmalar yaşandığı, Tülay Dağaşan’ın boşandıktan sonra işe girerek yeni bir hayata başladığı belirtildi. Sanığın Tülay Dağaşan’ı ve özel yaşantısını sürekli takip ederek rahatsızlık verdiği, hayatını sürdürmesini kabullenemediği ve de Tülay Dağaşan’ı öldürmeye karar verip bir plan yaptığı, bu plan doğrultusunda ruhsatsız tabanca temin ettiği ifade edildi. Ayrıca mütalaada, sanığın cezaevi şartları ve alacağı muhtemel ceza konusunda internet üzerinden araştırma yaptığı, cezaevinde kalacağı süre içeresinde gerekli eşyalar için çanta hazırladığı, öldürme kararında sebat ve ısrar gösterip, olay tarihine kadar makul bir süre geçmesine rağmen bu kararından dönmediği kaydedildi.

Mütalaada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün raporu da yer aldı. Raporda, telefonundaki mesaj içeriklerinde sanığın Tülay Dağaşan’ın başka adamlarla ilişkilerinin olduğunu iddia ettiği yer aldı. Ayrıca yine aynı raporda, sanığın internet üzerinden kasten öldürme suçunun cezasını, kadın cinayeti ve Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla ilgili araştırmalar yaptığı belirtildi.

"Tülay’a 28 senemi verdim, pişmanım"

Pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık Şefik K., "Böyle olmasını istememiştim. Beni aldattığı için şiddetli bir üzüntü duymuştum. Kendisine bunu yapmak istemediğim halde sürekli aynı şeyleri tekrarladığı için böyle bir olay oldu. Benimle evliyken eşim beni aldattı. Buna çocuğum şahittir. Kendisi her şeyi sakladı. Tülay’a 28 senemi verdim. 22 sene birlikte evli kaldık. Ben günlerce iş yerlerinde yattım. Ailem kimseye minnet etmesin diye hep çalıştım. Ben bunları hak etmedim. Hüküm mahkemenindir, yaptığım için çok pişmanım böyle olmasını istemezdim. Tahliyemi talep ederim. Tülay, işe gidiyorum diyerek beni aldattığı adam ile buluştu. Böyle olmasını istemezdim" diye konuştu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mahkeme heyeti sanığa, "boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tahrik ve iyi hal indirimi de uygulanmadı. Ayrıca sanığa ruhsatsız silah taşıma suçundan 2 yıl hapis ve 50 gün adli para cezası verildi.

"Kardeşimin kanı yerde kalmadı"

Duruşmadan sonra Dağaşan’ın ailesi ve avukatlar açıklama yaptı. Aile kararı alkışlarla karşılarken Tülay Dağaşan’ın ablası Nuray Kolsuzoğlu, "Kardeşimin kanı yerde kalmadı. Mahkemeden güzel bir sonuç çıkmasaydı sonuna kadar gidecektim. Son nefesime kadar kardeşimin kanını almadan gitmezdim” şeklinde konuştu.

"Benim çocuğum geri gelmiyor ama kanı da yerde kalmadı"

Maktulün annesi Gülbahar Dağaşan karardan mutlu olduğunu söyleyerek, "Adalete sonsuza kadar güveniyorum. Benim çocuğum geri gelmiyor ama kanı da yerde kalmadı. Sanık ömür boyu hapis yatsın, yılan gibi sürünsün. Benim acımın bin katını Allah ona çektirsin. Kararla yine içime biraz su serpildi” ifadelerini kullandı.

"Sanık duruşmada tam 20 kez ’Beni aldattı’, 18 kez de ‘Ben eski karımı seviyordum’ dedi"

Maktul aile avukatı Semra Yıldız ise, "Karar nedeniyle çok mutluyuz. Türk yargısı kadın cinayetlerine karşı hem 1 sene önce gelen, kadına karşı işlenen cinayetlerde nitelikli hal alması, yasanın bu anlamda değişmesi Türk yargısı ve hukuku için çok umut verici gelişmelerdir. Ben bir avukat, kadın, anne olarak gurur duyuyorum. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Sanık duruşmada tam 20 kez ‘Beni aldattı’, 18 kez de ‘Ben eski karımı seviyordum’ demesine rağmen heyet burada hiçbir indirim sebebi vermeden, savcının da mütalaasına uygun bir şekilde ağırlaştırılmış ve tasarlayarak öldürmekten ömür boyu hapse çarptırdı. Bu kararı olumlu, mutlulukla karşıladık. Mutluyuz, gururluyuz. Bir daha Tülaylar, anneler öldürülmesin, bir daha çocuklar annesiz kalmasın; kadınlar toprağa girmesin. Buradayız, mücadeleye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.