Aydın’ın Nazilli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Nazilli E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu personellerinin katkısı ile geleneksel hale getirilen ‘Çanakkale Şehitleri’ lokma hayrı gerçekleştirildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Ali Okur, Cezaevi Müdürleri Hasan Elpe ve Orhan Tekfidan’ın ev sahipliğinde belediye meydanında düzenlenen etkinliğe, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Nazilli Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, Nazilli Devlet hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, kurum ve kuruluşların yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı’nın duasının ardından Nazilli E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu personellerinin katkısı ile hazırlanan yaklaşık 5 bin kişilik lokma protokol üyelerine ve vatandaşlara ikram edildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, etkinlikle ilgili yaptığı bilgilendirmede, “18 Mart Çanakkale zaferimizin ve şehitler haftamızın yıl dönümünde Nazilli kapalı infaz kurumumuz ile birlikte şehitlerimizin anısına lokma hayrını başlattık. Şu an Vatandaşlarımızın ve protokolümüzün katılımıyla bu hayrı gerçekleştiriyoruz Allah şehitlerimizin mekanını cennet etsin, tüm şehitlerimizin mekanları nur ve kabirleri pak olsun” dedi.