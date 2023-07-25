Afyonkarahisar’da cezaevi personelleri ve hükümlülere yönelik öfke kontrolü eğitimi verildi.

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli uzman personeller tarafından

1 Numaralı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki personel ve hükümlülere yönelik Öfke Kontrolü konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde hükümlü ve personellere stres ve öfke ile başa çıkmanın yolları anlatıldı. Eğitimde ayrıca öfkenin insan hayatında geri dönüşü zor olaylara neden olabileceği konusunda da bilgiler verildi.