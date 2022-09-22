Aksaray’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan jandarma ekipleri cezaevinde görevli personele “Kadına El Kal-Ka-Maz!” eğitimi verdi.

Aksaray’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan jandarma ekipleri cezaevinde görevli personele “Kadına El Kal-Ka-Maz!” eğitimi verdi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla birçok çalışma yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Ceza İnfaz Kurumunda görevli personele eğitim verdi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığının “Kadına El Kal-Ka-Maz!” sloganıyla 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimleri verilmesine yönelik genelge çerçevesinde çalışmalarını hızla sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eğitim programları çerçevesinde Kadın Destek uygulaması olan (KADES) hakkında da bilgiler veriyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda temel bilgilendirin verildiği ve farkındalık oluşturulduğu eğitimlerde ayrıca broşür ve afişler dağıtılıyor.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada , “Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir” denildi.