Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde cezaevi firarisinin bulunduğu ikamette gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Jandarma Motosikletli Asayiş ve Jandarma Motosikletli Trafik Timlerince Kapaklı İlçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulamasında, Karlı Mahallesinde ikamet ettiği öğrenilen cezaevi firarisi olan 3 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Z.K. belirtilen adreste saklandığı tespit edildi. Bahse konu adreste yapılan aramada şahıs yakalanırken adreste 32 gr metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, Daha sonra alınan arama kararına istinaden şahsın saklandığı adreste yapılan aramada 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 220 adet 12 fişek, 1 adet muştalı bıçak, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, ile çalıntı olduğu değerlendirilen 1 araç, 2 adet motosiklet 2 adet jeneratör, 2 adet benzinli ağaç motoru, 2 adet araç plaka levhası ele geçirildi.