Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede park halindeki motosikleti çalmaya çalışan şüpheli, devriye atan polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Polis otosuna konularak emniyete götürülen zanlının, 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ö.A. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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