Mersin’de 41 ayrı suçtan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettikten sonra 3 yıldır başkasına ait kimlikle yaşayan M.D., ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan bir kadın cinayetini araştıran jandarma ekiplerince cinayet şüphelisi olarak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran tarihinde merkez Toroslar ilçesi Kerimler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulunan kadın cesediyle ilgili araştırma yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), kadının boğularak öldürüldüğünü ve isminin ise A.B. olduğunu belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araştırmayı derinleştiren ekipler, kadının kullanmış olduğu cep telefonu numarasının son sinyal verdiği tarihten yola çıkarak şehir merkezi ve Gözne yolu üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

2 bin 400 saatlik kayıt incelendi, 350 bin araç analiz edildi

Yaklaşık 2 bin 400 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu 350 bin aracın analizini yapan jandarma ekipleri, olayla ilgisi olabileceğini değerlendirdiği şüpheli aracı tespit ederek araç ve sürücüsünü takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından M.D. isimli zanlı gözaltına alındı.

Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili yapılan araştırmada, 41 ayrı suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettikten sonra 3 yıldır başkasına ait kimlik kartlarıyla hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.