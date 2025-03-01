Aydın’ın Didim ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve cezaevi firarisi olan 3 kişi, düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler cezaevi firarisi olan ve çeşitli suçlardan 3 kişinin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda birden fazla dolandırıcılık suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan L.E. ile yine aynı suçlardan kaydı bulunan ve 14 yıl hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak aranan B.K.’yı kıskıvrak yakaladı. Yapılan bir diğer çalışma kapsamında ise silahlı yağma suçundan 11 yıl hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak aranan C.Ö. isimli şüpheliyi yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevinegönderildi.