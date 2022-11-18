Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza Alifakı Mahallesi Cezaevi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alifakı Cezaevi - Tarsus bağlantı yolu üzerinde cezaevi personelinin içerisinde olduğu 33 PNG 35 araç ve 38 HG 821 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmada 9 cezaevi personeli ve pikapta bulunan 2 sivil vatandaş yaralandı.

Yaralılar olay yerine intikal eden 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Polisin kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.