Afyonkarahisar’da mahkumları taşıyan cezaevi aracının devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 KS 703 plakalı cezaevi ring aracı, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçtaki 8’i hükümlü 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.