Eskişehir’de bir apartman sakini, bina duvarına, ceza yediğini belirttiği bir kağıt yapıştırarak hayvanseverlerin başka sokaklarda besleme yapmasını rica etti.

Tepebaşı İlçesi Mamure Mahallesi Dural Sokak üzerinde bir binanın duvarına yapıştırılan ilginç yazı dikkat çekti. Yazıyı yazan apartman sakini, kedilere yem konulması sonucu ceza yediğini öne sürerek hayvanseverlerin o binanın önünde besleme yapmamasını istedi. O yazıda, "Dikkat! Kedilere yiyecek yem koymayın. Komşular razı olmuyorlar, bana para cezası geliyor. Başka sokağa koyun, rica ediyorum" ifadelerine yer verildi.