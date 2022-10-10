Antalya’da sınırları dışından müşteri aldığı için aracının bağlanacağını öğrenen ticari taksi sürücüsü, araç girişinin yasak olduğu Cumhuriyet Meydanı’na gelerek aracının üzerine çıktı. Şahıs, meslektaşlarının araya girmesi ile ikna edildi.

Antalya’da sınırları dışından müşteri aldığı için aracının bağlanacağını öğrenen ticari taksi sürücüsü, araç girişinin yasak olduğu Cumhuriyet Meydanı’na gelerek aracının üzerine çıktı. Şahıs, meslektaşlarının araya girmesi ile ikna edildi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da taksicilik yapan Muharrem Ünal, sabah saatlerinde kendisine telefon ile ulaşan müşterisini almak üzere Döşemealtı ilçesine gitti. Müşterisini hastaneye bıraktıktan sonra durağına geri dönen Ünal, sınırları dışındaki müşteriyi aldığı için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkilileri tarafından kendisine ceza yazılıp aracının bağlanacağını öğrendi.

Aracının üzerine çıktı

Bunun üzerine sinirlenen Ünal, aracı ile araç girişinin yasak olduğu Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Burada bir süre bağırıp cezayı kabul etmediğini söyleyen taksi şoförü, daha sonra aracının üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine polisler ve şahsın çevredeki meslektaşları da geldi. Şahıs, meslektaşlarının araya girmesi ile kısa sürede ikna edildi. Daha sonra ise aracı meslektaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırılırken, polis olayla ilgili şahsın ifadesine başvurdu.

Yaşadığı durumu anlatan Ünal, “Taksi yetişmediği için birbirimize yardımcı oluyoruz. Durak arkadaşlarımızın da imzası var. Ben Döşemealtı’ndan müşteri alarak hastaneye geldim, aracımı bağlamak istediler” dedi.