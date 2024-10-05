Adana’nın Kozan ilçesinde polisten kaçan alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı. Ceza kesilen sürücü, alkol şişesini elinden bırakmazsan, yediği cezanın tutarını bekçilere okutması dikkat çekti.

Olay, ilçeye bağlı çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, tehlikeli araç kullanan ve polisin uygulamasını fark edince kaçan 01 FS 119 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsü Özdemir U., Karacaoğlan Mahallesi’nde önü kesilerek durduruldu. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen Özdemir U.’ya alkollü araç kullanmaktan 9 bin 581 TL para cezası kesilirken araçta trafikten men edildi.

’Kıymetli eşyam var’ deyip alkol şişesini aldı

Aracın çekiciye yükleneceği sırada ise Özdemir U., ‘Araçta kıymetli eşyam var’ diyerek araçtan alkol şişesini aldı. Ardından Özdemir U., kesilen trafik cezasını bekçilere okuttu. Ceza kesilip aracı trafikten men edilen Özdemir U.’nun ehliyetine de el konulduğu öğrenildi.