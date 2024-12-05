Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu’nda İşyurdu Müdürlüğü’ne bağlı, eğitim ve üretim yapmak amacıyla kurulan atölye açılışları yapıldı.
2 Nolu Açık Cezaevi Kurumu’nda; tatlı üretimi, oto bakım onarım, unlu mamuller üretimleri ile tost üretim atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi. Törene; şehir protokolüyle birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Peker, Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren katıldı. 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kubilay İpteş’in bilgilendirme konuşmasının ardından atölyelerin açılışı yapıldı.
Açılış programı sonrasında kurum arazisine bin 50 adet meyve ağacı dikimi gerçekleştirildi.
Kaynak: iha