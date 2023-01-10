Adana’nın Kozan ilçesinde "Kitap İyileştirir" sloganı ile ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde "Kitap İyileştirir" sloganı ile ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından bugün itibariyle startı verilen "Kitap İyileştirir" kampanyası çerçevesinde Adana’nın Kozan’da ilçesi Adalet Sarayında stant kurularak kitap bağışı alınmaya başladı. Kampanya nedeniyle adliyenin bahçesinde düzenlenen programa katılan protokol mensupları ilk kitap bağışlarını gerçekleştirdi. Kitap bağış kampanyasına hakimler, savcılar, belediye ve ilçe protokol üyeleri çok sayıda kitap bağışı yaparak destek verdi. Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez’de yerel yönetim olarak kitap bağışında büyük bir destekçi olduklarını kaydetti. İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat’ta adliye önüne kitap bağışı yapmak isteyenleri beklediklerini dile getirdi.

Bugün başlayan kampanyanın 15 Şubat’a kadar devam edeceği belirtildi.