Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için ’Kitap İyileştirir’ sloganıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz; "Nasıl hastalıkların devası ilaçlarda ise cehaletin devası da kitaplardadır. Sahih, faydalı ve doğru bilgi içeren her kitap karanlıkta yanan lamba misali etrafını ve insanlığı aydınlatır" dedi.

Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için ’Kitap İyileştirir’ sloganıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz; "Nasıl hastalıkların devası ilaçlarda ise cehaletin devası da kitaplardadır. Sahih, faydalı ve doğru bilgi içeren her kitap karanlıkta yanan lamba misali etrafını ve insanlığı aydınlatır" dedi.

2023 yılında Kitap İyileştirir sloganıyla Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası başladı. Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturuldu. Bu kütüphanelerde birçok kategoride ve sayıda yayınlar bulunmakta. Kütüphanedeki yayınların nicel ve niteliklerinin artırılması için çeşitli faaliyetler sürdürülmekte. Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanılabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri amacıyla Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile birlikte hükümlü tutuklular halk kütüphanelerindeki 17 milyona yakın yayına erişim imkanına kavuştu. ’Kitap İyileştirir’ sloganıyla başlatılan kitap bağışı kampanyasının açılışında konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz; "Malumunuz olduğu üzere insanlığın bugün sahip olduğu bilgi, tecrübe ve birikimin 2 kaynağı vardır. Akıl ve vahiy. Akıl ve vahyin ortaya koyduğu insanlığı iyiye doğruya sevk eden bilgiyi nesilden nesile aktaran medeniyetlerin kurulmasında ve yaşamasında en önemli unsur kitaptır. Nasıl hastalıkların devası ilaçlarda ise cehaletin devası da kitaplardadır. Sahih, faydalı ve doğru bilgi içeren her kitap karanlıkta yanan lamba misali etrafını ve insanlığı aydınlatır. Gerek cehalet gerek nefsine yenik düşme gerekse çevresel etkilerle kanun emrini ihlal eden, suça karışan, devletin cezalandırma yetkisine muhatap olan hükümlü ve tutuklularımızın islahı, okuma alışkanlığı kazanarak aydınlanması, topluma yeniden kazandırılarak suç aleminden uzak tutulması için zaman zaman bakanlığımızca kitap bağış kampanyaları düzenlenmektedir. Bugün tüm illerimizde ’kitap iyileştirir’ sloganıyla kitap bağış kampanyası başlatılmıştır. Adliyemizde, valilik önünde, 2 AVM de bağış kabul stantları oluşturulmuştur. Şahsım olarak 3 kitapla bu kampanyaya iştirak etmekten mutlu olduğumu ifade edeyim. Herkesi de bu kampanyaya destek olmaya davet ederken icra edilecek bağış kampanyasının hayırlara vesile olmasını, bereketli geçmesini, amacına ulaşmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm personelimizi ve başta sayın valimiz olmak üzere destek olan, bağışta bulunan kurum ve vatandaşlarımıza şimdiden teşekkürlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek, Başsavcı Habib Korkmaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da kampanyaya kitap bağışında bulundu.