Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kitap İyileştirir’ kitap bağış kampanyası düzenlenen etkinlik ile başlatıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kitap İyileştirir’ kitap bağış kampanyası düzenlenen etkinlik ile başlatıldı.

Adalet Bakanlığı, Cezaevi Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün ceza infaz kurumu kütüphaneleri için ‘Kitap İyileştirir’ kitap bağış kampanyası başlattı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından AVM’de kitap bağış standı açıldı. 10-23 Ocak tarihleri arasında açık olan standa görevliler kitap bağışını kabul edecek.

Düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Akyazı, ceza infaz kurumlarında hükümlülerin topluma kazandırılması için eğitim ve mesleki alandaki çalışmalarından bahsetti.

Akyazı ayrıca, “Kitap okumanın insan gelişimine katkı sağladığı, hayata farklı açıdan bakmayı öğrettiği, düşünceleri olgunlaştırdığı, stresi azaltmada yardımcı olduğu, unutkanlığı azalttığı, dolayısıyla insan gelişiminde önemli bir unsur olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bunun bilincinde olan Bakanlığımız, ceza infaz kurumlarımızı bir eğitim öğretim merkezileri haline getirerek, hükümlü ve tutukluların topluma faydalı bir birey olmaları yolunda katkı sağlamayı amaçlamaktadır” dedi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ise konuşmasında, “Tutuklu ve hükümlülerin kendilerini geliştirebilmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphanelerimiz oluşturulmaktadır. Yeni açılan ceza infaz kurumlarında ki kütüphanelere öncelik verilmek suretiyle ülke genelinde 31 Mayıs 2021 tarihinde ilk defa ‘Bir kitap, bir umut’ sloganıyla başlatılan kitap kampanya sürecinde 216 stantta yaklaşık 256 bin kitap toplanmıştır. Bu gün ülke genelinde ‘kitap iyileştirir’ sloganıyla ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap kampanyasını sizlerle birlikte başlatacağız. Kampanyamıza destek ve katılmada bulunan misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Müftüsü Mehmet Taşdan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zafer Yener, cumhuriyet savcıları, kurum ve kuruluş müdürleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu başkanları etkinliğe katıldı.