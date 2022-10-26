Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “Ceza” konser verecek.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “Ceza” konser verecek.

Toroslar Belediyesinin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 28 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Cumhuriyet Alanı’nda sahne alacak olan ünlü rap sanatçısı Ceza, en güzel şarkılarını Mersinliler için söyleyecek. Başkan Atsız Afşın Yılmaz, tüm hemşehrilerinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, "Cumhuriyet, Türk milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının gurur verici eseri, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Ve Türk milletinin ebedi varlığıyla ilelebet devam edecektir” diye konuştu.

“Kurtuluş mücadelemizle birlikte temelleri atılan Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 99’uncu yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve coşkusu içerisindeyiz” diyen Yılmaz, "Bizlere düşen görev birlik ve beraberliğimizi daima korumak, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’benim en büyük eserim’ diye nitelendirdiği Cumhuriyetimizin tüm değerlerini sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.