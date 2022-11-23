Doğal kaynak suyu Ceysu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Al Matroushi Group ile genel distribütörlük anlaşması yaptı.

Doğal kaynak suyu Ceysu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Al Matroushi Group ile genel distribütörlük anlaşması yaptı.

Ceysu Doğal Kaynak Suyu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin tamamında satışa sunulacak.

Oldukça verimli bir süreci geride bıraktıklarını belirten Ceysu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Ceylan, Körfez ülkeleri özelinde yakın dönemdeki iyi ilişkiler ve pandemi sonrası düşüşe geçen navlun fiyatları sayesinde hedef büyüttüklerini ve doğal kaynak suyu haricindeki ürünlerle de pazarda yer almak istediklerini ifade ettiler.

Türkiye pazarına yabancı değiller

Al Matroushi Group Başkanı Abdullah Al Matorushi ise Türkiye’yi ikinci vatanı gibi gördüğünü ve bu sebeple Türkiye’de aktif olarak yatırımlarına devam ettiğini belirterek, çok yakın zamanda gölgelendirme sistemleri ve dış mekan mobilya yatırımları ile ilgili mağaza açılışlarının hem İstanbul hem Bodrum’da gerçekleşeceğini belirtti. Ceysu ile ilgili olarak uzun bir araştırma sürecinden sonra karara vardıklarını belirten Al Matroushi, gerek toplam mineral değeri, ph seviyesi ve tuz diyetine uygunluğu ile Ceysu’nun kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri’nde en çok talep edilen su markalarından biri olacağından emin olduğunu ifade etti.

Ceysu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Ceylan ve Al Matroushi Group CEO’su Abdullah Al Matroushi, Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç’ı da ziyaret ederek kendilerine yakın dönem iş planları ile ilgili bilgi verdiler. Kılıç, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Türkiye merkezli su markalarının çok sevildiğinin ve tercih edildiğinin, Birleşik Arap Emirlikleri pazarının büyük ama zor bir pazar olduğunun altını çizerek Ceylan ve Al Matroushi’yi cesaretlerinden dolayı tebrik etti.