MARDİN (İHA) – Mardin’de tespih ustası Vasfi Bulut, çeyrek asırdır başta kehribar olmak üzere değerli malzemelerden çeşit çeşit tespih işliyor. Bulut, fiyatı 50 liradan 100 bin liraya kadar olan kehribar tespihinin ise kullanıcısına şifa sağladığını söyledi.

Mardin’de yaşayan 55 yaşındaki Vasfi Bulut, 25 yıldır başta kehribar olmak üzere değerli taşları el emeği göz nuru ile işleyerek, fiyatı 50 liradan 100 bin liraya kadar olan tespihler üretiyor. En değerli kehribar malzemesinin Baltık Denizi taraflarından gelen nesli tükenmekte olan reçine olduğunu dile getiren Bulut, doğal reçineden kehribar tespihinin sarılık hastalığının düşmanı olduğunu kaydetti. Kehribarın bir tutku olduğunu söyleyen Bulut, “Her kehribar da kehribar değildir. Önemli olan Baltık Denizi taraflarından gelen nesli tükenmekte olan bir reçinedir. O kehribardır, diğerleri insan yapımıdır, yani dökülmüş bir malzemedir” dedi.

1940’lı yıllarda Almanya’da dökülmüş iki grup kehribar olduğunu aktaran Bulut, “Birisi katalin, birisi Osmanlı sıkma kehribar dedikleri malzemedir. Ama kökenine bakılınca dökülmüş bir malzemedir. Fenol denilen bir malzeme katılıyor. Malzemeye koku ve renk veriyor. Eski oyun zarlarından yapılan tespihler var. 1940 yılında dökülenler var. Önemli olan Baltık Denizi tarafından gelen kehribarlardır. Reçine doğal olduğu için çok farklıdır, her zaman daha iyidir” şeklinde konuştu.

Kehribarın pek çok hastalığın şifa kaynağı olduğunu ileri süren Bulut, “Sarılık hastalığının bir numaralı düşmanıdır. Kehribarı kullanan insanlarda milyonda bir Hepatit B ve C görülür. Yabancı turistten çok yerli turistin ilgisini çekiyor. Oltu taşı da doğal bir taştır, en az kehribar kadar faydalıdır. O da strese iyi gelir” diye konuştu.

Mercanın asla ölmeyen bir madde olduğunu belirten Bulut, “Deniz altından çıkarılan canlı mercanlar var. Mercanlar asla ölmez, taşlaşmış ama ölmemiş, avucunuza aldığınızda tıpkı bir atardamar gibi atar. Ama sentetikleri pek bir fayda etmez. İlk özelliği dezenfektandır ve kuka elde mikrop barındırmaz. Mikrobu insanın vücudundan alıp dışarı atar’’ ifadelerini kullandı.