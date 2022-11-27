Eskişehir’de 25 yıldır portakal ve nar suyu satarak geçimini sağlayan Uğur Satır, soğuk havalarda vücut direncini arttırdığı için vatandaşlara kış döneminde sıkma meyve sularını içmelerini öneriyor.

Eskişehir’de 25 yıldır portakal ve nar suyu satarak geçimini sağlayan Uğur Satır, soğuk havalarda vücut direncini arttırdığı için vatandaşlara kış döneminde sıkma meyve sularını içmelerini öneriyor.

Grip ve soğuk algınlığının arttığı son dönemde insanlar hazır meyve suları yerine seyyar satılan sıkma meyve sularına ilgi gösteriyor. Sokak tezgahında nar ve portakalları sıkarak suyunu satan 53 yaşındaki Uğur Satır, 25 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Satır, "Normalde işimiz güzel havalarda yoğunlaşır, havalar soğuyunca azalır ancak grip ve soğuk algınlığının arttığı bu dönemde insanlar sağlık amaçlı tüketmeye geliyorlar. İnsanların marketten alıp içtiği meyveli içeceklerdeki meyve oranı çok düşük. Onlar yerine biz sizin karşınızda meyveyi sıkıp servis ediyoruz” dedi. Son olarak narın ne kadar önemli bir meyve olduğundan bahseden Satır, "Kan damarlarını açar, tansiyonu dengeler. Her şeye yarıyor. O yüzden herkese narı tavsiye ederim” dedi.