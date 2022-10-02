İzmir’de alopesi universalis hastalığı nedeniyle saç, kirpik ve kaşları olmayan 7 yaşındaki Ceylin Ar, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Biriminde ilk kez kendisine uygulanan tedavi ile saçlarına kavuştu. En büyük hayalinin pembe toka takmak olduğunu söyleyen minik Ceylin’in pembe tokasını birim sorumlusu Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu ve hemşire Emine Aydoğan taktı.

İzmir’de alopesi universalis hastalığı nedeniyle saç, kirpik ve kaşları olmayan 7 yaşındaki Ceylin Ar, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Biriminde ilk kez kendisine uygulanan tedavi ile saçlarına kavuştu. En büyük hayalinin pembe toka takmak olduğunu söyleyen minik Ceylin’in pembe tokasını birim sorumlusu Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu ve hemşire Emine Aydoğan taktı.

Alopesi universalis hastalığı nedeniyle saç, kirpik ve kaşları dökülen 7 yaşındaki Ceylin Ar, DEÜ Hastanesi Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Biriminin ilk hastası olarak yaklaşık bir yıl önce tedaviye başladı. Tam 6 ay boyunca tek bir saç telinin çıkması için sabırla bekleyen minik Ceylin, tedavi sürerken en büyük hayalinin pembe toka takmak olduğunu söyledi. Anasınıfını kafasına bere takarak geçiren Ceylin, saçları uzamış bir şekilde ilkokula başlamanın mutluluğunu yaşıyor. DEÜ Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Birimi sorumlusu Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu ve hemşire Emine Aydoğan da sağlık kontrollerini aksatmayan Ceylin’e pembe toka sürprizi yaptı.

Ceylin’den sonra pembe toka furyası

Tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, “Ceylin, yaklaşık bir yıl önce bize başvurdu. Ceylin’in saçlarının çıkmaya başlaması, diğer hastalara da umut oldu ve Türkiye’nin dört bir yanından hastalarımız ünitemize geldi. Ceylin tedaviye ilk başladığı sıralarda tek bir saç teli bile yoktu. Kaşı, kirpiği, vücut kılları yoktu. Bu tedavide çok sabırlı olmak gerekiyor. 6 ay tek bir saç teli için bekledik. 6 ay sonunda saçlar çıkmaya başladı. Okula başladığında da saçları çıkmış oldu. Tedavi sürerken Ceylin, saçları çıktıktan sonra pembe toka takmak istediğini söylemişti. Ben de ona söz vermiştim. Bugün o pembe tokayı taktık. Özellikle kız çocuklarımıza tedaviden sonra pembe toka takma töreni yapmaya başladık. Şehir dışında olan hastalarımız bize pembe tokalı fotoğraflar gönderiyor. Hekim olmanın en güzel tarafı, hastalarının iyileştiğini görmek” dedi. Çalıkoğlu, tedavi ücretinin devlet tarafından ödendiğini ve hastalardan ücret alınmadığını sözlerine ekledi.

Ceylin umut oldu

Saçları uzadığı için çok mutlu olduğunu belirten Ceylin, “Artık toka takıyorum. Saçlarımı küt kullanmak istiyorum” derken, hemşire Emine Aydoğan da, “Ceylin’in saçları çıkmaya başlayınca çok mutlu olduk. Ceylin’den sonra çeşitli şehirlerden yazanlar oldu. Ceylin’in vesilesiyle birçok kişiye ulaşmış olduk” ifadelerini kullandı.

Ceylin Ar’ın annesi Meltem Ar ise şöyle konuştu:

“Ceylin anasınıfını kafasında bere ile bitirmişti. Bu yıl ilkokula başladığında saçları da çıktı. Toka takarak okula başladı. Bu yüzden çok mutluyuz. Ceylin, saçlarını küt şekilde uzatıp pembe toka takmayı çok istiyordu. Ben de bir gün çıkacağını umut ediyordum. Çok şükür tokamızı taktık. Hocamız bugün bize sürpriz yaptı. Yarın bu tokaları takarak Ceylin’i okula göndereceğim.”