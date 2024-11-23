Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İkisi ev olmak üzere toplam 4 adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha