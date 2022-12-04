Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar’da yoğun sis etkili oluyor. İkindi vakti başlayan sis, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Yer yer görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede ulaşımda aksamalar yaşandı. Yetkililer, sürücüleri sis konusunda uyararak trafikte dikkatli olmalarını istedi.

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar’da etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

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