Ceylanpınar Belediyesi ilçe merkezinde Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet sürme etkinliği düzenledi.

Ceylanpınar Belediyesi ilçe merkezinde Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet sürme etkinliği düzenledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Ceylanpınarlılar pedal çevirerek bisiklet sürdü. Ceylanpınar’ın Yenişehir mahallesinde yapımı tamamlanan 1 kilometrelik yürüyüş yolunda düzenlenen bisiklet sürme etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, belediye başkan yardımcıları İbrahim Almaz ve Abdulkadir Akgeyik ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bisiklet turu sonrası Avrupa Hareketlilik Haftasına ilişkin bir konuşma yapan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, “Modern dünyanın en büyük sorunu masa başında sürekli çalışmak. Bedensel olarak az hareketlilik birçok sorunu beraberinde getiriyor. Bu yaşam şekli insanları obezite, yüksek tansiyon, şeker gibi birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Ceylanpınar Belediyesi olarak Avrupa Hareketlilik Haftasını bizde kutluyoruz. Hareketlilik haftasındaki amacımız motorsuz ulaşımı teşvik etmek. Buradan tüm Ceylanpınarlı hemşerilerime sesleniyorum. Hareketli olun sağlıklı olun” ifadelerini kullandı.