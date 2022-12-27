Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde trafik polisleri, akan trafiği durdurarak çocukların geçmesine yardımcı oldu. Ekipler, sürücüleri de uyararak ‘öncelik yayanın’ uyarısında bulundu.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde trafik polisleri, akan trafiği durdurarak çocukların geçmesine yardımcı oldu. Ekipler, sürücüleri de uyararak ‘öncelik yayanın’ uyarısında bulundu.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri, sabahın erken saatlerinde okullarına giden çocuklar için trafikte yaptıkları içleri ısıttı. Polisler, ilkokula giden çocukları güvenle karşıdan karşıya geçmesi için trafiği durdurup, sürücüleri uyardı. Trafiği kesen ekipler daha sonra öğrencileri tek tek karşıdan karşıya güvenle geçmelerine yardımcı oldu. İlçenin en işlek caddesinde duyarlılık oluşturmak için düzenli olarak gerçekleştirilen faaliyet için vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.