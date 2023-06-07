Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde devriye atan mahalle bekçileri, üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatlerinde yaya olarak devriye atan mahalle bekçileri, ayrı noktalarda iki şüpheliyi durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, Mehmet E.’nin üzerinden 1 gram metamfetamin, Levent I’nın üzerinden ise 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.