19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Ceylanpınar’da da düzenlenen resmi törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Ceylanpınar’da da düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Ceylanpınar ilçe Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Emrah Uzun, ilçe Belediye Başkan Vekili Ahmet Ergin, Garnizon Komutanı Mücahit Çamurlu, ilçe Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, ilçe Emniyet Müdürü Hakan Uzundağ, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Bilim ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt idari birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları gaziler ve şehit ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından tören son buldu. Düzenlenen tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından protokol üyeleri ve gaziler TİGEM konuk evinde bir araya geldi.