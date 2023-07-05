Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 günde düzenledikleri 10 uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 gün içerisinde 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 13 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 10 gram esrar, 2 gram metamfetamin ile 2 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.