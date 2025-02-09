Diyarbakır’da Ceylan Karavil Park AVM’de sevilen yazarlardan Selin Solaris ve Işıl Limea, okurları ile imza gününde buluştu.

Ceylan Karavil Park AVM, alışveriş ve eğlencenin yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yazarlar Selin Solaris ve Işıl Limea, sevenleriyle imza gününde buluştu. Yazarlar, en yeni eserlerini tanıtırken, okuyucularıyla da samimi sohbetler gerçekleştirdi. Her yaştan katılımcı, yazarlara kitaplarını imzalatmanın yanı sıra onlarla sohbet etme fırsatı da buldu.