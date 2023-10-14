Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, ziyaretçilerini ’Sen De Çal’ etkinliğiyle buluşturdu.

Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM’de düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Ceylan Karavil Park AVM’nin ev sahipliğini yaptığı ’Sen De Çal’ etkinliğiyle ziyaretçilere piyano dinletisi yaşatılıyor.

Etkinlik, 14-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan ’Sur Kültür Yolu Festivali’ boyunca devam edecek.