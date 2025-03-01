Diyarbakır Ceylan Karanvil Park’ta oyunculu gösterime yoğun ilgi gösterildi.

Ceylan Karavil Park’ta ‘Aşk Sadece Bir An’ adlı filmin oyunculu gösterimi yapıldı. Oyunculardan Emirhan Çakal ve İbrahim Tilaver katıldı. Yoğun ilginin yaşandığı gösterimde oyuncular salonları tek tek dolduran binlerce hayranı ile sohbet edip özçekim yaptı.

Ceylan Karavil Park sinemasında düzenlenen özel etkinlik katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Bu tür organizasyonların sinemaya olan ilgiyi artırmak ve toplulukları bir araya getirmek için düzenlendiği belirtildi.