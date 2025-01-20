Diyarbakır’a gelen “Doğulu” sinema filmi oyuncaları, Ceylan Park AVM’de izleyiciyle buluştu.

Ceylan Karavil Park AVM, sinema salonunda özel bir etkinlik sundu. Heyecanla beklenen “Doğulu” film oyuncuları, Savaş Satış, Özgür Meriç ve Kenan Doğan Ciniviz katılımıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Film, oyuncular ile büyük bir keyifle izlendi.

Etkinlik öncesinde, filmin oyuncuları izleyicilere kısa bir film tanıtımı yaptı. Ardından, oyuncular izleyicilerin sorularını yanıtladı ve filme dair dikkat çeken detayları paylaştı. Film hakkında yapılan bu samimi sohbet, izleyicilere filme dair derinlemesine bir bakış açısı kazandırırken, katılımcılar arasında sıcak bir atmosferin oluşmasını sağladı.