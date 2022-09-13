Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM bünyesine bir ünlü marka daha katıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM bünyesine bir ünlü marka daha katıldı.

Ceylan Karavil Park AVM, bölgenin ilk Evidea mağazasını Diyarbakır’a kazandırarak ziyaretçilerinin hizmetine sundu.

2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hizmete sunulan Ceylan Karavil Park AVM’de yapılan kutlu açılış töreninde Evidea markası için kurdele kesildi.

34. şubelerinin Ceylan Karavil Park AVM’de açıldığını belirten Evidea Bölge Müdürü Şehmus Yelken, “Keyifli ve ferah mağazamızda, bir evin tüm ihtiyaçlarını sunuyoruz. 8 ana kategoride ürünler sunmaktayız. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ilk şubemizi Ceylan Karavil Park AVM’de açmış olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Bünyesindeki güçlü ulusal markalarla Diyarbakır halkının göz bebeği olan Ceylan Karavil Park AVM, bir farklılığa daha imza atmış oldu.

Kaliteli, trend, fonksiyonel ev ürünlerinin satıldığı Evidea mağazası, 10 gün sürecek açılış kampanyası boyunca, her 400 Türk Lirası ve üzeri alışverişlerde 100 TL indirim sunuyor.