Diyarbakır’da Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi, yazar Işıl Işık ile okurlarını buluşturdu.

Ceylan Karavil Park, alışverişin ötesinde, kültürel etkinliklerle de ziyaretçilerine keyifli anlar sunmaya devam ediyor. Yazar Işıl Işık, Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi’nde okurlarıyla imza gününde buluşturuldu. Işık, eserlerinin yanında, okurlarıyla bir araya gelerek kişisel deneyimlerini paylaşıp, kitaplarını imzaladı. Yoğun katılımın olduğu imza gününde metrelerce kuyruk oluştu.