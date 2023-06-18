Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM, yazar Medeni Dilek’in “Tok Evin Aç Kedileri” adlı kitabının imza gününde ev sahipliği yaptı.

Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Ens Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park, bir birinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Diyarbakırlı yazar Medeni Dilek’in “Tok Evin Aç Kedileri” adlı kitabın imza gününde ev sahipliği yapan AVM, kitapseverleri bir araya getirdi. Yoğun katılımın olduğu imza gününde kitapseverler, uzun kuyruk oluşturdu.