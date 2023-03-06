Kastamonu (İHA) – Kastamonu’nun Daday ilçesinde görev yapan öğretmenler, çeyizlerini depremzedelere gönderdiler. Öğretmenler, evlerinde yaptıkları çeşitli yiyecekleri de yardım panayırında satarak gelirini depremzedelere bağışladı.

Kastamonu (İHA) – Kastamonu’nun Daday ilçesinde görev yapan öğretmenler, çeyizlerini depremzedelere gönderdiler. Öğretmenler, evlerinde yaptıkları çeşitli yiyecekleri de yardım panayırında satarak gelirini depremzedelere bağışladı.

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerden etkilenen 11 ilde yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar ise depremzedeler için seferber olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonun Kastamonu’da depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yardım panayırı yoğun ilgi gördü. Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen yardım panayırının açılışını Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım ve Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş yaptı. Yardım panayırında öğretmenler ile veliler, evlerinde yaptıkları çeşitli yiyecek, kurabiye, pasta, kek gibi ürünleri yardım panayırında satışa sundu. Ayrıca öğretmenler, evlerindeki çeyizlerini de depremzedelere gönderilmek üzere yardım kampanyasına bağışladı. Yardım panayırında satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecek.

Düzenlenen yardım panayırı ile ilgili bilgi veren Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Cihan Basmacıgil, “Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak depremzedeler için yardım panayırı düzenledik. Burada öğretmenlerimiz tarafından evlerinde yapılan çeşitli yiyecekler getirildi. Ayrıca öğretmenlerimiz, sandıktan aldıkları çeyizlerini yine yardım panayırına getirdiler. Yemeni, lif, eşarp gibi çeyizlerin içerisinde malzemeler bulunuyor. Bizlerde bugün öğretmenlerimizin getirdiği bunların satışlarını yapıp gelirlerini depremzedelere göndereceğiz” dedi.