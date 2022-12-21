Pamukkale Üniversitesi Resim-İş Eğitimi öğrencileri Babadağ sokaklarını ilçenin kültürel mirası olan kanaviçe desenleriyle boyadı. PAÜ öğrencileri bu proje ile “Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri 2022 Ödülleri” yarışmasında teşvik ödülü kazandı.

Pamukkale Üniversitesi Resim-İş Eğitimi öğrencileri Babadağ sokaklarını ilçenin kültürel mirası olan kanaviçe desenleriyle boyadı. PAÜ öğrencileri bu proje ile “Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri 2022 Ödülleri” yarışmasında teşvik ödülü kazandı.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) “Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri 2022 Ödülleri” yarışması sonuçları açıklandı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Nilüfer Süzen danışmanlığında; Berra Yağmur Kırımtay, Turgut Bircan, Mustafa Eren Cansız, Melek Kaplan, Esin Şenol, Havva Akar, İsra Kaya, Okan Selçuk, Müşerref Sena Türkmen tarafından gerçekleştirilen “Çeyiz Sandığından Sokağa” adlı proje EDEV Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi Rektörlük Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazandı. Proje ekibi ödüllerini 27 Aralık’ta Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009’da düzenlenecek ödül töreninde alacak.

‘Çeyiz Sandığından Sokağa’

Pamukkale Üniversitesi proje çerçevesinde Babadağ Tarih Kültür ve Sanat Müzesinde bulunan çeyiz sandığı içerisindeki kanaviçelerden esinlenilerek, ilçenin sokaklarında bulunan evler beyaza boyanıp üzerine Babadağ’a özgü kanaviçe desenleri ve nakış işlemeleri yapıldı. Pamukkale Üniversitesi Resim-İş Eğitimi öğrencileri ‘Çeyiz Sandığından Sokağa’ projesi ile Babadağ sokaklarına, çeyiz sandıklarında bulunan kanaviçelerin desenlerini çizdi. Bu desenler ilçenin el emeği olan somut kültürel mirasın yeniden canlanması ve sanatla bir araya gelerek ölümsüzlüğe ulaşmasına katkı sağladı. İlçe halkı ve ilçe turizmini canlandıran proje aldığı ödülle de üniversite-kent buluşmasına katkı sağladı.