Altay’ın tecrübeli oyuncusu Ceyhun Gülselam, siyah-beyazlıların Afyon kampında yaptığı açıklamada, "Kampta tam takım olarak çalışmamız bizim için bir avantaj olacak” dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’ın 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, takımının Afyon kampında kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Altay’da olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ceyhun Gülselam, “Bazı zorluklar çekiyoruz fakat bunun üstesinden gelebilecek kadromuz var” dedi.

“Burada olduğum için mutluyum”

Kamp döneminin yorucu geçtiğini söyleyen Ceyhun Gülselam, “Zaten kamplar böyledir, bu da çok normal. Çünkü sezon içerisinde bu çalışmalar bize lazım olacak. Hem sakatlıklardan koruyacak hem de bizim performansımız ve kondisyonumuz açısından iyi olacak. Bunu da avantaj haline çevirmek istiyoruz. Bu sezon gerçekten iyi şartlar altında çalışıyoruz, başarılı olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Takıma katkı vermek istiyorum”

Birçok tecrübe edindiğini dile getiren Gülselam, “Avrupa’da ve ligde birçok tecrübe kazandım. Bu durum benim için bir avantaj oldu. Bunu da genç arkadaşlara yansıtmaya çalışıyorum. Saha içinde ve dışında kendi tecrübelerimi onlara aktarıyorum. Fakat maç sırasında kendi oyunuma konsantre olmaya çalışıyorum. Bu görevi üstlenirken kendi performansım da çok önemli. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gayet de başarılı gidiyor. Umarım bu yıl da arkadaşlarımla birlikte güzel bir sezon geçiririz” şeklinde konuştu.

“Güzel bir sezon olsun”

Geçen sezon birçok maçta taraftarlardan uzak kaldıklarını belirten Gülselam, sözlerini şöyle noktaladı: “İnşallah bu sene onların destekleriyle birlikte daha büyük hedeflere ulaşırız. Biz saha içinde onlar da saha dışında ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Güzel bir sezon olmasını diliyorum.”