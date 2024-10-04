Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mazbatasını aldığı ilk gün verdiği sözü tutarak temizlik işleri müdürlüğünü kaldırıp, yerine ilçenin en büyük ve modern yeşil kent meydanını inşa ediyor. Başkan Aydar, proje sahasında incelemelerde bulunarak, “Projeyi 45 gün içinde tamamlayıp halkımıza açacağız” dedi.

Projede yer alan çay bahçesi, kütüphane ve kreşin temelleri atıldığını belirten Başkan Aydar, alanın çevresinde yürüyüş yolları ve basketbol sahası olacağını, ayrıca çocuklar için üç farklı oyun grubunun yer alacağını belirtti. Çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü vurgulayan Aydar, “Toprak işleme ve yeşillendirme çalışmaları başladı, burayı halkımız için güzelleştiriyoruz” diye konuştu.

Aydar, alanda çocuk parkı, oyuncak kreşi, basketbol sahası, yürüyüş yolları ve üç farklı çocuk oyun grubunun bulunacağını belirterek, “Ceyhanlılar için modern, yeşil bir yaşam alanı oluşturuyoruz” dedi.

Aydar, projenin 45 gün içinde tamamlanacağını ve halkın kullanımına açılacağını belirterek, meydanın Ceyhan’a büyük bir katkı sağlayacağını söyledi. “Her şey halkımız için” ifadesini kullanan Aydar, Ceyhanlıların ihtiyaçlarını ön planda tutarak bu projeyi hızla hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.