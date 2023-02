Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1998 Ceyhan depreminden sonra yapılan afet evleri sakinleri huzurlu bir şekilde evlerinde kalıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok yeni binada ağır hasar oluşurken, Ceyhan’daki afet evleri sapa sağlam ayakta duruyor. 27 Haziran 1998 tarihindeki Ceyhan depremi sonrası dönemin Milletvekili Mehmet Ali Bilici’nin yoğun çabalarıyla Namık Kemal Mahallesine bin konut yapıldı. Bu konutlar depremde evleri yıkılan, evleri ağır hasar gören depremzede vatandaşlara devlet tarafından verildi. Birçok binanın yıkıldığı ve ağır hasar gördüğü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TOKİ ve afet evlerinin hasar almadan ayakta durması halkın takdirini topladı.

Ceyhan afet evlerinde oturan Ahmet Esen, “1998 depreminden bu yana gönül rahatlığıyla ben evimde kalıyorum. Evimde herhangi bir hasar yok, evimde de oturuyorum” dedi.

18., 20. ve 21. Dönem Adana Milletvekili Mehmet Ali Bilici de depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelere de başsağlığı dileyerek, "Deprem tabii ki çok üzücü bir olay. Depremle yaşamayı öğreneceğiz. Başımıza felaket geliyor, felaket sonrası her şeyi 3 ay sonra unutuyoruz. Aynı bildiğimiz yolda devam ediyoruz. Ama tedbir alırsak, projeleri depreme uygun, dayanıklı yaparsak bir şey olmaz. Deprem hayatımızın bir parçası olacak ama maalesef kaliteyi tutturamıyoruz, sağlam zeminlerde inşaat yapmıyoruz, müteahhitler malzemeleri dört dörtlük kullanmıyor. Bunlardan dolayı depremde hasarlar oluyor, insan kaybı oluyor, üzülüyoruz. Her türlü isyanlar yapıyoruz ama daha sonra her şeyi unutuyoruz. İnsanlarımızın deprem konusunda şuurlu olması lazım, devletimizin daha dirayetli daha dikkatli olması lazım. Bu bölge ve Türkiye’nin hemen hemen her bölgesi deprem bölgesi, depremle yaşamaya alışacağız" ifadelerini kullandı.

Ceyhan’da 1998 yılında deprem olduğunu ve kendisinin o dönemde milletvekili olduğunu hatırlatan Bilici, "Deprem sonrası Ceyhan’a geldik, mesela Çamlıyol’da yan yana 2 bina vardı altında züccaciye dükkanı vardı. Kahramanmaraş’ta olduğu gibi mağazada büyük bir hasar yoktu ama yandaki bina yıkılmıştı. Neden kat fazlası var, inşaatta eksik malzeme kullanılmış. Yani sağlıklı düzgün malzeme kullanılırsa, inşaatlar düzgün yapılırsa depremden bir zarar gelmez. O dönemlerde biz iktidar olarak bu bölgede Adana’da 5 bin deprem evleri yapmayı planladık. Hükümet de bu konuda karar almıştı. Sanırım Çukurova’da 5 bin depremzede yoktu, bizim Ceyhan’da 600’e yakın evi yıkılan vatandaşımız vardı. Adana’da da 3 bin ailenin evi yıkılmıştı. Adana Yüreğir’de 5 bin konut yapmaya karar verdiler. Orada yapmalarının sebebi de o bölgede kamu arazisi vardı. O dönemlerde Ceyhan’da kamu arazisi yoktu ve şahıstan alınması gerekiyordu, bu da maliyet gerektiriyordu. O yüzden Ceyhan’ı planlamadılar, Ceyhan olmayınca bir Ceyhanlı olarak çok üzüldüm. Buradaki arkadaşlar bana Ceyhan’da konut yapmazsak sıkıntıya gireriz dediler. Baskılarımızla bin konutu Ceyhan’a yaptırdık. İyi ki bu konutları Ceyhan’a yaptırdım, depremde zarar gören vatandaşlarımıza verdik. Geri kalan evleri de kamu personellerimize verildi. Hatta geçen deprem sonrası çarşıda biri beni gördü, Mehmet bey Allah razı olsun dedi, iyi ki bu evleri yaptırdınız, şimdi evlerimizde bütün ailemizle birlikte oturuyoruz dedi. Ben de çok mutlu oldum, iyi ki yaptırmışız, Ceyhan bizim kendi şehrimiz” şeklinde konuştu.