Operasyonda daralı ağırlığı 241,12 gram eroin maddesi, 2 adet kullanıma hazır şırınga ile birlikte daralı ağırlığı 10,73 gram eroin maddesi, daralı 150 gram esrar maddesi, daralı ağırlığı 4 gram met-amfetamin maddesi, daralı ağırlığı 15 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi, toplam 141 adet uyuşturucu ve Uyarıcı etki doğuran hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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