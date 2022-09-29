Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 kilo esrar ele geçirildi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 kilo esrar ele geçirildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon düzenledi. Bir minibüste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 8 paket içerisinde daralı ağırlığı 45 kilogram gelen esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 145 TL , 1 adet çeyrek altın ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli şahıs hakkında TCK-188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılarak şahıslar gözaltına alındılar.