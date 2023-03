Adana’nın Ceyhan ilçesinde kuraklık sıkıntısı çeken çiftçinin yüzü yağan yağmurla güldü.

Ceyhan’ın Sirkeli Mahallesi’nde bulunan çiftçilerin yüzü yağan yağmurlarla bir nebze olsa da güldü. Ceyhanlı çiftçi Hacı Şevket Özbek, “40 gün önce yaşanan doğal felaketlerden dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşanan sel felaketinde de Adıyaman, Şanlıurfa’da yaşanan olaydan dolayı üzgünüz. Bilindiği üzere yaklaşık 3 aydır burada kuraklıktan doğayı bir sıkıntımız vardı. 1 hafta önce yağan yağmurlarla beraber buğdaylarımız bir nebze olsun kendine geldi. Ovada mısır ekimimizde şu an için hiçbir sıkıntımız yok, toprak yağmurla buluştu, Nisan ayında da bu devam ederse çiftçimizin hiçbir sıkıntısı kalmayacak. Şu an için her şey normalleşme üzerine gidiyor” dedi.

Ceyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi, çiftçi Kenan Balkı ise, “Mısır ekimi yaptığımızda da söylediğim gibi büyük bir kuraklıkla baş başayız diye. Kasım ayında ekilen buğdaylarda çok büyük, özellikle kıraçlarda ekilen buğdaylarda çok büyük sıkıntılarımız vardı. Bütün mahsuller olduğu gibi mahsullerimiz de hayatını idame ettirmek için erken yaşlarda yani boyları kısa olduğu halde başağa dönüşmüşlerdi artık. Fakat son üç, beş gün önce yağan yağmurlar çok büyük bir can suyu oldu, hayat verdi özellikle buğdaylarımıza. Kıraçlarda bayağı sıkıntılar oldu, fakat ovada ekilen buğdaylarda bu yağan son yağmurlar çok büyük bir can suyu olarak geldi. Bölgemizde 15, 20 gün mısır ekimimiz tamamlanmıştı. Kuruya düşen tohumlarımız da nem erdiği için ıslandığı için onlar da tamamen yeşerdi. İnşallah yağmurlarımız Nisan ayında da devam eder de mısırlarda bir sıkıntı olmaz. Fakat buğdaylarda biraz sıkıntımız olabilir. Nisan ayı yağmurlarıyla beraber inşallah bu da telafi olur. Allah’ın hazinesinde her şey boldur, inşallah bütün çiftçilerimizin işi rast gider. Yakın zamanda sel felaketi yaşayan illerimize geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.