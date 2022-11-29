Düdüklü tencere bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü

Düdüklü tencere bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü

Satıcı şahsın üstünde ve ikametinde yapılan arama çalışmalarında 186,20 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi, 2.20 gram satışa hazır esrar, 451 gram gelen uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton maddesi, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan terazi, 11 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şahinözbilen Mahallesi’nde yapılan sokak çalışmasında 1 sokak satıcısı, 3 içici şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde net ağırlığı 29,33 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 3 şahıs, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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