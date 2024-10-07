Ceyhan Belediyesi, 24 yıl aradan sonra ilçenin güncel imar durumunu kapsayan halihazır imar planını tamamladı. Başkan Kadir Aydar öncülüğünde gerçekleştirilen bu çalışma, ilçenin yapılaşma ve imar süreçlerini düzenleyerek kaçak yapılaşmanın önüne geçmeyi ve depreme dayanıklı binaların inşasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

Başkan Kadir Aydar, imar müdürlüğüyle birlikte yürütülen imar planı projesiyle, Ceyhanlı vatandaşların artık imar durumu hakkında güncel bilgiye kolaylıkla ulaşabileceğini açıkladı. Bu kapsamda, ilçede hangi bölgelerde ne tür inşaatların yapıldığını ve inşaatların hangi imar şartlarına uygun olması gerektiğini gösteren yeni bir plan hayata geçirildi. Başkan Aydar, bu çalışmanın Ceyhan’ın sağlıklı bir şekilde gelişmesi için büyük bir adım olduğunu belirterek, "Bu halihazır plan sayesinde kaçak yapılaşmanın önüne geçeceğiz ve depreme dayanıklı, modern binaların yapılmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği bizim önceliğimiz" dedi.

Şehirleşmede yeni dönem başlıyor

Başkan Aydar, yalnızca yol ve park yapmanın ötesinde Ceyhan’ın şehirleşme sürecine yön verecek adımlar attıklarını vurguladı. Aydar, "Yaptığımız bu plan çalışması Ceyhan’ın geleceği için atılan tarihi bir adımdır. Deprem güvenliği ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi bu projenin en önemli sonuçları arasında yer alacak" şeklinde konuştu.

Bu adım, Ceyhan’ın modernleşme sürecinde önemli bir aşama olarak görülüyor. 24 yıl aradan sonra yapılan bu kapsamlı imar düzenlemesi, ilçenin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlayacak.