Ceyhan Belediyesi, karnesini alan çocuklara Karneni Al Gel” şenliği düzenledi. 2 gün süren etkinliğe çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

Ceyhan Belediyesi’nin, yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlediği “Karneni Al Gel” şenliği, Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu bir şekilde gerçekleşti. 17 Ocak’ta başlayıp iki gün süren etkinlik, hem çocuklardan hem de velilerden ilgi gördü. Etkinlikte kar yağışı simülasyonu, çocuklar için unutulmaz bir deneyim sundu. Bunun yanı sıra eğlenceli animasyonlar ve zumba gösterileri, meydanı dolduran çocuklara neşe dolu anlar yaşattı. Çocukların sevdiği Optimus Prime robot gösterisi ise etkinliğin en çok ilgi gören aktivitelerinden biri oldu.

Belediye, etkinliğe katılan çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve içecek ikramında bulundu. Bu jest hem çocuklar hem de veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Aileler, çocuklarının eğlenceli bir gün geçirmesi için yapılan organizasyondan dolayı Ceyhan Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başkan Aydar’a teşekkür

Velilerden Gülşen Sır, “Çocuklarımızın karne sevincini paylaşmak için böylesine güzel bir etkinlik düzenlenmesi çok anlamlı. Belediye Başkanımız Kadir Aydar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlikten çok mutlu olan çocuklardan Bilge Kaan Özarslan ise, “Bugün çok eğlendim, özellikle Optimus Prime’ı çok sevdim. Hediyeler ve patlamış mısır için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli. Onların tatil coşkusuna ortak olmak bizim için büyük bir gurur. Tüm çocuklarımıza güzel bir yarıyıl tatili diliyorum” dedi.

İki gün dolu dolu süren “Karneni Al Gel” şenliği, Ceyhan’da çocukların ve ailelerinin hafızalarında renkli bir hatıra olarak yer aldı.